El Jefe de la Región Policial Lima, Enrique Monroy, afirmó haber identificado un grupo violento en la cuarta marcha, el cual, según sus declaraciones, desnaturaliza los reclamos legítimos al generar caos minutos después de concentrarse frente al Congreso. La autoridad, Luis Enrique Monroy, precisó que estos sujetos utilizan banderolas alusivas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para encubrir sus acciones, aunque evitó estigmatizar a la casa de estudios. El balance policial detalla que, durante las protestas del fin de semana, resultaron heridos siete efectivos y cuatro civiles, lo que eleva a 26 el total de policías lesionados en las últimas movilizaciones.

En el marco de estas intervenciones, las autoridades reportaron cuatro detenidos, de los cuales dos ya recuperaron su libertad, mientras que los otros dos permanecen bajo proceso legal. Las diligencias se realizan en coordinación con el Ministerio Público y el órgano de investigación policial, que busca determinar responsabilidades sobre los actos de violencia registrados. Esta situación refleja la complejidad de gestionar las protestas, donde la presencia de facciones violentas dentro de manifestaciones mayoritariamente pacíficas desafía el operativo de seguridad.

