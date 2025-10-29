El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, reveló la crítica situación de los sistemas de bloqueo de señales móviles en las cárceles del país, al detallar que solo 30 de los 69 establecimientos penitenciarios cuentan con estos equipos indispensables para la seguridad.

Esta alarmante cifra, que representa menos de la mitad del total, se agrava porque el penal de Challapalca opera completamente sin este mecanismo, una vulnerabilidad que facilita que los internos puedan comunicarse con el exterior para dirigir actividades delictivas.

Frente a este grave déficit, que también incluye horarios de inoperatividad en los penales que sí poseen la tecnología, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, liderado por el ministro Walter Martínez, ya se está abocando al tema como una prioridad de seguridad nacional.

La falta de bloqueadores efectivos no solo compromete el control interno dentro de los penales, sino que representa un riesgo significativo para la sociedad, ya que permite que el crimen organizado continúe operando desde las celdas, lo que exige una solución inmediata y técnica por parte del Estado.

