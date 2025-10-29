El jefe policial anuncia una investigación por extorsiones dentro de la PNP, tras las denuncias sobre presuntos cobros ilegales cometidos por agentes contra conductores.

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, confirmó que la institución ya inició las indagaciones correspondientes, luego de que una transportista alertara sobre este tipo de prácticas. El alto mando señaló que no se tolerarán actos que afecten la imagen y la credibilidad de la Policía.

Óscar Arriola exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión o irregularidad policial, asegurando que se protegerá la identidad de quienes aporten información.

Según indicó, estas medidas buscan erradicar la corrupción interna y reforzar la confianza entre la población y la PNP. Además, remarcó que los bienes jurídicos tutelados deben ser respetados por todos los miembros de la institución.

