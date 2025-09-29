El exfutbolista Jefferson Farfán rompió su silencio tras las declaraciones de su primo, Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’. A través de sus redes sociales, el popular ‘10 de la calle’ confirmó que ha dejado el país, sorprendiendo a sus seguidores. La noticia llega justo después de la participación de su familiar en el polígrafo.

El viaje del exdelantero de la selección peruana se da en medio de la polémica y ha generado especulaciones por el momento en que ocurre. Aunque Farfán no respondió de manera directa a las afirmaciones de su primo, su publicación en Instagram marcó distancia y dejó en claro que prefiere enfocarse en otros proyectos.

“¡Arrancamos! ¿Primera parada? Argentina. ¿Y después? ¡No están preparados!”, fue el mensaje que acompañó la fotografía compartida por el equipo de Enfocados. La publicación confirma que se encuentra en Buenos Aires junto a su amigo y excompañero de la selección, Roberto Guizasola.

Jefferson Farfán viaja a Argentina con Roberto Guizasola

Para muchos de sus seguidores, la decisión de salir del país también representa una manera de alejarse temporalmente de la controversia familiar. El anuncio, realizado pocas horas después, terminó por avivar los comentarios en redes sociales sobre su relación con ‘Cri Cri’. “Tengo un propósito, por eso aguanto el proceso”, publió la ‘Foquita’.

‘Cri Cri’ está dispuesto a perdonar a su primo Jefferson Farfán

En su paso por el polígrafo, Cristian Martínez Guadalupe sorprendió al confesar que no tendría problemas en perdonar a Jefferson Farfán, a pesar de la grave denuncia en su contra. “Yo siempre fui leal y siempre voy a serlo, leal a él siempre. Por más que he tenido errores o conversaciones con él de ‘esto va o no va’, siempre leal a él”, expresó.

El empresario aclaró que no guarda sentimientos de odio contra el ‘Diez de la calle’, aunque sí marcó distancia al señalar que no volvería a acercarse. “Sí, perdonaría en el aspecto de que es un ser humano y todos cometen errores, pero no me acercaría a él, ya no estaría con él”, sostuvo.

