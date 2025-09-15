Jefferson Farfán al fin ve a su hija, tras un tenso proceso legal de cinco meses que incluyó denuncias públicas. El encuentro, que fue coordinado por los respectivos abogados de ambas partes, quienes finalmente desbloquearon la comunicación, quedó registrado en imágenes que circularon rápidamente en redes sociales y diversos medios. Este acercamiento se produce después de que la madre de la menor, Darinka Ramírez, revelara la situación en televisión, lo que generó una fuerte reacción del exfutbolista.

Al respecto, Magaly Medina criticó enérgicamente que las broncas de los adultos recaigan sobre los menores. La conductora enfatiza que los hijos no son “trofeos de guerra” y subraya que son las únicas víctimas en una ruptura mal llevada.

