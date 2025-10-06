Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores con una inesperada confesión durante la más reciente edición de su podcast. En medio de una charla con el futbolista croata Ivan Rakitic, la ‘Foquita’ reveló que planea casarse pronto con Xiomy Kanashiro, la joven artista con la que oficializó su romance a inicios de este año.

El anuncio ocurrió de manera espontánea mientras el exjugador del Barcelona contaba detalles sobre su vida familiar. Su historia inspiró a Farfán, quien no dudó en dejar entrever que atraviesa una etapa sentimental plena junto a su pareja.

Entre risas, su compañero Roberto Guizasola bromeó diciendo que la ‘Foquita’ también estaba enamorada y que se casaría pronto, comentario que el exfutbolista confirmó sin dudar. “Yo también ya me caso, pronto ya”, respondió Farfán, desatando aplausos y gritos de emoción en el set.

Jefferson Farfán y su relación con Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro comenzaron su relación formal el 14 de febrero de 2025, cuando el exfutbolista le declaró su amor. Según contó, esta fecha marcó el inicio oficial de su noviazgo, tras haberse conocido meses antes. Ambos empezaron a salir juntos a finales de 2024.

Sin embargo, fue Jefferson Farfán quien oficializó su relación públicamente en su podcast “Enfocados”, durante la segunda temporada. En ese episodio, la “Foquita” mostró un anillo y confirmó el romance, diciendo que “ya es oficial”.

