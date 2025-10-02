Jefferson Farfán y ‘Cri Cri’ mantenían una relación de hermanos antes de la denuncia por abuso sexual que los enfrenta hoy, un vínculo que Magaly Medina recordó en su programa. Christian Martínez, primo hermano del exfutbolista, no era solo un familiar sino su mano derecha y compañía constante durante su carrera en distintos países. Los primos, hijos de las hermanas Charo y Judith, se criaron juntos en una humilde casa de Villa El Salvador, donde sus madres los educaron de manera conjunta, forjando una complicidad que se extendió hasta la adultez.

Vea también: Esposa de Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, lo acusa de dejarla en la calle tras denuncia

En redes sociales, Farfán y ‘Cri Cri’ demostraban su cercanía con mensajes de “primo, te amo” y regalos públicos, una muestra del profundo afecto que los unía. ‘Cri Cri’ incluso reveló ante Beto Ortiz travesuras infantiles que compartieron, como la vez que robaron pan, evidenciando una confianza que parecía indestructible. Sin embargo, esta hermandad se quebró en septiembre del año pasado, cuando la denuncia por abuso sexual transformó una relación de décadas en un enfrentamiento legal que ha conmocionado el entorno íntimo del exfutbolista.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO