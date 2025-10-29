El exfutbolista peruano Jefferson Farfán celebró su cumpleaños número 41 a bordo de un yate en Miami rodeado de su familia y su novia Xiomy Kanashiro.

La celebración, que según describieron publicaciones en redes sociales incluyó un recorrido en Rolls Royce y actividades de shopping, mostró al exdelantero disfrutando de su festividad en Estados Unidos.

Kanashiro, quien compartió un mensaje amoroso dirigido al jugador durante la celebración, acompañó al deportista en esta festividad que reunió a sus seres más cercanos.

Las imágenes del evento, que circularon en redes sociales, muestran a Farfán en un momento de especial alejado de las canchas donde construyó su carrera profesional.

