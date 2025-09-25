El reconocido exfutbolista Jefferson Farfán ha enviado una carta notarial a su primo Cristian Martínez, conocido como ‘Cri Cri‘, luego de la polémica por su presentación en el programa del ‘El Sillón Rojo’. A través de esta medida legal, la foquita busca establecer límites claros ante la exposición mediática de temas familiares sensibles y evitar más afectaciones.

Motivos detrás de la carta notarial

Según fuentes cercanas, la carta notarial tiene como objetivo impedir que ‘Cri Cri‘ continúe difundiendo información privada y acusaciones que aún se encuentran en investigación. El exjugador habría considerado que la entrevista, en la que su primo revela detalles controversiales, puede traspasar límites personales, pero sobre todo, afecta a la pesquisa que está en curso, motivo por el cual decidió recurrir a esta vía legal para proteger sus derechos.

Repercusiones en redes, legalidad y consecuencias

La noticia de la carta notarial ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambos personajes muestran opiniones divididas. Mientras algunos apoyan a Jefferson Farfán por proteger su privacidad, otros consideran que el distanciamiento familiar y los conflictos mediáticos ya conocidos, le dan derecho a Cristian Martínez a contar su verdad de lo sucedido, pese a que esto deteriora aún más la relación entre ambos.

La carta notarial es una herramienta legal que busca evitar la difusión ilegal de información y puede derivar en medidas judiciales si las advertencias no son acatadas. De persistir la exposición de material privado o calumnias, Jefferson Farfán podría iniciar procesos legales civiles y penales para resguardar sus derechos y bienestar familiar.

