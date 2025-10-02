El polémico caso que involucra al exfutbolista Jefferson Farfán y su primo Cristian Martínez Guadalupe, sigue dejando detalles sorprendentes. Esta vez, el periodista Richard Apolo, del programa ‘Día D’, reveló audios inéditos donde se escucha a Farfán comunicándose con la esposa de ‘Cri Cri‘, asegurándole que su primo había confesado el presunto delito por el que fue detenido.

Según los registros difundidos por el periodista, Jefferson Farfán habría intentado influir en la esposa de ‘Cri Cri‘ durante el tiempo que este estuvo en la comisaría, previo a su prisión preventiva, diciéndole que su primo reconoció su culpa en el caso de abuso sexual a una joven de 19 años. Esta afirmación causó gran consternación, ya que la defensa del primo ha negado rotundamente la existencia de tal confesión.

“Cuando está detenido en una primera instancia, Farfán llama a la esposa de ‘Cri Cri’, le dice que sí ha pasado, lamentablemente pero sí ha pasado y que, en uno de los audios, de muy buena fuente sé, Farán dice, ‘él lo había confesado’, y eso, según ‘Cri Cri’, nunca había ocurrido, pero el audio, lo que sé de buena gente, es que Farfán dice eso, él ha confesado, le dice a la esposa de ‘Cri Cri’“, confesó Richard Apolo.

Para aumentar las tensiones, la defensa de Farfán aseguró que el exfutbolista nunca dejó de apoyar económicamente a la familia de ‘Cri Cri‘ durante su prisión, enviando depósitos periódicos. Sin embargo, estas revelaciones solo han dejado las sensaciones de que la ‘foquita’ intentó manipular en las comunicaciones de la parte acusada, para complicar aún más el escenario mediático y judicial.

Jefferson Farfán y su reacción tras toda la polémica

El exfutbolista Jefferson Farfán tomó una decisión inesperada en sus redes sociales luego de que se conociera que su madre estuvo al lado de su primo Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, durante su tiempo en prisión por la denuncia de abuso sexual que enfrenta. la ‘foquita‘ optó por limitar quién puede comentar en sus publicaciones de Instagram, generando revuelo entre sus seguidores y la prensa de espectáculos.

Ante la oleada de comentarios negativos, insultos y especulaciones que cubren su cuenta, Jefferson Farfán decidió restringir los comentarios para evitar ataques personales y proteger la salud mental suya y de su entorno. Esta acción también se da en un contexto donde el futbolista ha dejado de publicar muchas veces para evitar controversias.

