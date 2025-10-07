Leslie Moscoso sorprendió al confirmar que Jefferson Farfán ya le entregó un anillo a Xiomy Kanashiro. Según contó, el exfutbolista organizó una sorpresa íntima para la ‘Chinita’, quien no pudo ocultar su emoción al mostrar el anillo a sus compañeras de “La casa de la comedia”.

Durante una reciente entrevista, la actriz cómica aseguró que el romance de la pareja atraviesa su mejor momento. “No hay duda que encontró a la indicada, así es cuando un hombre se siente feliz y enamorado, no oculta su felicidad”, señaló Moscoso, en alusión a la reciente confesión de Jefferson Farfán, quien anunció que se casa.

Una propuesta íntima y romántica

Leslie reveló que no estuvo presente en el momento del compromiso, pero sí confirmó que se trató de un gesto muy especial. “Él le hizo una sorpresa bonita, los dos solos, muy íntimos, y le entregó un anillo que luego ella nos enseñó, muy emocionada”, detalló.

Además, destacó la actitud reservada de Xiomy frente a los medios. “Ella es muy cuidadosa con sus cosas, pero está feliz, enamorada y concentrada en su trabajo. Siento que él no la trunca, no le corta las alas”, afirmó.

“Yo también ya me caso”, el anuncio que sorprendió en el set

Jefferson Farfán aprovechó la visita de Iván Rakitic a su podcast para compartir una noticia que pocos esperaban. Mientras el croata hablaba de su matrimonio de 14 años, el exfutbolista peruano confesó que también se prepara para dar el gran paso con Xiomy Kanashiro. “Yo también ya me caso pronto”, dijo la ‘Foquita’, dejando a todos impactados.

