Jefferson Farfán volvió a ser tendencia tras protagonizar un momento insólito junto al streamer Cristorata en una transmisión en vivo. En medio de una conversación relajada, el exfutbolista ofreció su mansión en La Molina, valorizada entre 2.6 y 4.5 millones de dólares, al joven creador de contenido. “O si no, te vendo mi casa”, dijo la ‘foquita’ entre risas, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

Cristorata, fiel a su estilo, respondió con humor: “Véndemela, barrio, pero te la pago en 24 cuotas”, provocando carcajadas entre los espectadores. Aunque el tono fue distendido, Farfán dejó entrever que la propuesta iba en serio: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”, agregó, generando especulaciones sobre una posible transacción real.

¿Cómo es la mansión de Farfán?

La propiedad que Jefferson Farfán puso sobre la mesa no es cualquier casa. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de La Molina, cuenta con más de 2,000 m² de terreno y 1,130 m² construidos, con acabados de lujo, piscina, gimnasio, sala de cine y amplios jardines. La residencia ha sido escenario de múltiples entrevistas y celebraciones del exjugador, y representa uno de los bienes más emblemáticos de su carrera.

La mansión ya estaba en venta desde hace algunos meses, pero la aparición de Cristorata como posible comprador ha dado un giro inesperado al proceso. La mezcla entre fútbol y entretenimiento digital ha captado la atención de miles de seguidores en ambas comunidades.

Farfán y Cristorata: ¿Broma o trato serio?

Aunque el intercambio se dio en tono de broma, los seguidores de ambos personajes no descartan que el acuerdo se concrete. Cristorata, que ha ganado popularidad por sus transmisiones en Kick y sus colaboraciones con figuras del espectáculo, podría estar considerando la compra como parte de una estrategia de contenido o inversión.

Por su parte, Jefferson Farfán ha demostrado interés en vincularse con el mundo digital tras su retiro del fútbol profesional. La venta de su mansión a un streamer podría marcar el inicio de una nueva etapa en su vida pública, más cercana al entretenimiento que al deporte.

