El exfutbolista Jefferson Farfán tomó una decisión inesperada en sus redes sociales luego de que se conociera que su madre estuvo al lado de su primo Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, durante su tiempo en prisión por la denuncia de abuso sexual que enfrenta. la ‘foquita‘ optó por limitar quién puede comentar en sus publicaciones de Instagram, generando revuelo entre sus seguidores y la prensa de espectáculos.

Medidas en redes para preservar la tranquilidad

La movilización mediática se intensificó cuando se supo que la mamá de Jefferson Farfán, la señora Charo, habría ayudado emocionalmente a ‘Cri Cri’ en medio del proceso judicial, hecho que pudo ser interpretado por el exfutbolista como una traición familiar. Esta situación ha complicado aún más la ya deteriorada relación entre la ‘foquita’ y su primo, aumentando la tensión y la presión sobre el exdeportista.

Ante la oleada de comentarios negativos, insultos y especulaciones que cubren su cuenta, Jefferson Farfán decidió restringir los comentarios para evitar ataques personales y proteger la salud mental suya y de su entorno. Esta acción también se da en un contexto donde el futbolista ha dejado de publicar muchas veces para evitar controversias.

La decisión de limitar comentarios ha sido comentado, donde algunos defienden la postura de Farfán para protegerse del acoso digital, mientras otros consideran que la transparencia hubiera sido una mejor opción en medio de la crisis familiar y legal.

