Jely Reátegui decidió romper su silencio y contar su versión sobre el recordado episodio en el que llamó “puertas” a Nicola Porcella y Angie Arizaga durante su participación conjunta en la novela Ven Baila Quinceañera.

Años atrás, la actriz los criticó duramente por su falta de preparación actoral, generando polémica por sus declaraciones. Sin embargo, tras el crecimiento profesional de Nicola, quien ahora triunfa en México con su segunda novela en Televisa, Jely fue duramente cuestionada por los seguidores del actor, lo que la llevó a sincerarse públicamente.

“Lo que dije estuvo bien y fue consecuente con mi pensamiento. También soy consciente de que no usé las palabras más amables, fue muy horrible y abrumador y me dio mucha ansiedad”, confesó en el programa Ouke.

La actriz explicó que su comentario, al decir que eran “como dos puertas interactuando”, fue desafortunado, pero que reflejaba su frustración en ese momento. Además, admitió que su estado emocional no era el mejor, ya que se sentía afectada por situaciones que vivía dentro de la producción de la novela.

Jely también reveló que su molestia venía de un trato injusto que recibió por parte de la producción, donde sentía que la minimizaban frente a los chicos reality: “Mucha gente me dijo ‘qué soberbia’, pero también venía cargada y molesta porque en muchas oportunidades me hicieron sentir como que me estaban haciendo un favor a mí al contratarme (…) Me dijeron en una reunión con esas palabras, yo con esa información, que no tiene nada que ver con ellos porque ellos ni enterados, fui muy molesta”, detalló.

