Jessica Newton ofreció una conferencia de prensa este lunes y fue inevitable que se le consultara sobre Magaly Medina, quien la respaldó en medio de la controversia desatada por Carlos Morales, padre biológico de sus hijos, tras ventilar detalles de su relación pasada.

“Creo que conociendo el tema lo ha tratado con mucho respeto. Nosotras éramos muy cercanas, ella ha visto de cerca mi matrimonio, mi familia y sabe del tema… yo agradezco la forma tan profesional y tan seria en la que lo ha tratado y lo he recibido con muchísimo cariño”, expresó.

Pese al distanciamiento entre ambas, la directora del Miss Perú destacó que Medina ha tratado el tema con respeto. “Lo de Magaly sí me sorprendió, me parece un gesto muy noble de su parte y lo recibo con cariño. Sí es cierto que mi esposo y el esposo de Magaly siempre han tenido un cariño abierto, no se ha dado de la noche a la mañana, son años de amistad”, indicó.

¿Se amistará con Magaly Medina?

Consultada sobre una posible reconciliación con la conductora de Magaly TV La Firme, Newton no descartó nada. “No lo sé, yo ya no descarto nada, no me sorprende nada. Cada día que me despierto digo: a ver qué pasa hoy día…”, comentó.

Asimismo, indicó que ha aprendido a sobrellevar las críticas sin desgastarse: “Salir a aclarar es algo que ya no hago porque me desgasta. Han habido etapas de mi vida donde yo quería tener la razón, podía demostrarlo, pero ¿a qué costo personal?”.

Magaly rechazó entrevistar a Carlos Morales

Semanas atrás, Magaly Medina contó en su programa que fue contactada por la jefa de prensa de Carlos Morales para una entrevista, pero se negó de inmediato. “Ni siquiera he contestado porque me parecería terrible, aprovechándose que tengo una disputa y estoy alejada de ella”, afirmó.

La conductora sostuvo que no le parecía correcto darle espacio en su programa a alguien que, desde su punto de vista, busca manipular la narrativa por motivos políticos. “A mí no me gustan los cobardes, que mienten, que intentan manipular a una audiencia para ser candidato en el cochino mundo de la política”, sentenció.

