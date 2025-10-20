Tras el polémico comunicado de Melissa Klug, en el que anunciaba el fin de su relación con Jesús Barco y que luego fue eliminado, el futbolista decidió tomar una medida radical: decidió limitar los comentarios en su cuenta de Instagram. La acción fue interpretada por muchos como una señal de que la ruptura es definitiva, pese al arrepentimiento público de Klug.

Barco, quien hasta hace poco compartía imágenes familiares y momentos íntimos con Melissa y su hija, dejó su perfil completamente limpio de ‘haters’. Además, dejó de seguir a Klug en redes sociales, lo que alimentó aún más los rumores de distanciamiento.

¿Reacción impulsiva o decisión firme?

La drástica medida de Jesús Barco se dio pocas horas después de que Melissa Klug publicara un mensaje en el que afirmaba: “No quiero seguir con alguien que no me respeta ni valora”. Aunque la empresaria borró el comunicado minutos después, el impacto fue inmediato. Barco no ha emitido declaraciones oficiales, pero sus acciones en redes hablan por sí solas.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la relación atraviesa una crisis desde hace semanas, y que el comunicado habría sido producto de una discusión intensa. Sin embargo, la eliminación de las fotos y el unfollow parecen indicar que el futbolista ha decidido cerrar ese capítulo.

Reacciones en redes y silencio mediático

Los seguidores de ambos han reaccionado con sorpresa y especulación. Mientras algunos respaldan a Barco por “poner límites”, otros critican la exposición pública de una relación que involucra a una menor. “Lo mejor es que se alejen de las redes y resuelvan en privado”, comentó una usuaria en TikTok.

Melissa Klug, por su parte, ha evitado referirse nuevamente al tema y ha retomado sus publicaciones promocionales. La empresaria aún conserva algunas fotos junto a Barco en su perfil, lo que ha generado dudas sobre si la ruptura es definitiva o si aún hay espacio para una reconciliación.