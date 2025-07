Jhazmín Gutarra, esposa del popular cantante Dilbert Aguilar, rompió su silencio y confirmó que actualmente no trabaja con él, aunque siguen siendo socios en su empresa. En reciente entrevista, explicó que, tras la polémica generada por rumores de infidelidades, su vínculo laboral está en pausa.

“Por el momento no (trabajamos juntos), de repente, no sé en cuánto tiempo esté retomando porque es un proceso, no es fácil”, señaló con sinceridad, reconociendo que la situación ha sido complicada y que ha recibido duras críticas en redes sociales que le afectan personalmente.

“Muchas personas pueden verme y no se miden. Tengo tantos comentarios en redes que a mí me afecta, pero no me queda de otra y tengo que seguir”, indicó Jhazmín Gutarra.

Aunque no trabajan juntos actualmente, Jhazmín aclaró que la sociedad empresarial continúa y que buscarán la forma más cordial de manejar ese aspecto. “Si bien es cierto en la empresa nosotros somos socios y vamos a seguir viendo la forma más cordial de trabajar, ¿no?”, afirmó.

¿Cómo es su relación con Dilbert Aguilar?

En otro momento, Jhazmín Gutarra aseguró estar bien y enfocada en su trabajo. “Me encuentro tranquila, tratando de cada día seguir avanzando en mis proyectos personales también. Los temas con Dilbert está todo tranquilo por el bien de mi hija”, indicó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO