Dos hombres salvaron de morir por segundos en Jicamarca cuando un auto a toda velocidad impactó brutalmente contra un mototaxi frente a sus ojos. El vehículo, que al parecer viajaba sin frenos, embistió la ligera unidad en un accidente registrado cerca de las 5 de la tarde, provocando el caos en la vía. Los sujetos, que conversaban a un costado, tuvieron segundos valiosos para correr y escapar de una muerte segura.

El mototaxi fue arrastrado varios metros tras el impacto, destruyéndose por completo al dar varias vueltas de campana. El vehículo terminó estrellándose contra un auto estacionado frente a una casa, con un estruendo tan fuerte que alertó a todos los vecinos. Las imágenes del suceso, que afortunadamente no dejó fallecidos, muestran una escena donde reinó el terror y la destrucción.

