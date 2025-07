Jim Maelo sorprendió recientemente al anunciar su intención de subirse al ring y enfrentar en un combate de boxeo a Jenko del Río. El cantante urbano aseguró tener experiencia previa en este deporte y señaló que el duelo sería un espectáculo entretenido para el público.

“Yo practico boxeo, incluso he hecho peleas amateurs, me gusta, por eso me gustaría retar a Jenko. Sabes que soy el verdadero, el ‘tumba la fiesta’ y sería bacán una pelea con él”, declaró con seguridad.

Vea también: Novia de Jenko del Río toma seria medida tras protagonizar tensa pelea en la vía pública

El también influencer dejó entrever que se está preparando físicamente para este reto. “Nikko es monse. Yo estoy entrenando, preparado para subir al ring”, comentó al referirse a la reciente pelea que protagonizó Jenko del Río contra el actor Nikko Ponce, a quien venció en el reality “Celebrity Combat”.

Fuente: Trome

