El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la vacancia contra Fernando Velasco, quien venía ejerciendo como alcalde del distrito de Chorrillos. A raíz de que fuera hallado responsable de haber cedido una instalación pública a una empresa privada sin autorización del Concejo Municipal.

La decisión del organismo electoral se basó en una denuncia de diciembre de 2024, en el que la entonces autoridad edil realizara de manera personal la cesión en uso de la piscina municipal del complejo deportivo N.º 1 Terán, sin contar con el aval de los regidores, vulnerando lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM).

“Con fecha 26 de diciembre del 2024, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, Fernando Velasco, por decisión estricta y excluyentemente personal, sin contar con la autorización previa del Concejo Municipal, entregó en cesión en uso e inauguró la privatización de la piscina temperada semiolímpica”, precisa parte del expediente.

La empresa beneficiada -según la denuncia- fue la Asociación Deportiva de Natación Edgardo Merino H2O-EMH2O E.I.R.L., representada por Edgardo Merino Helguero, que empezó a dar clases de natación desde el 20 de diciembre de ese año, incluso antes de la aprobación formal del convenio.

Teniente alcalde

La destitución de Fernando Velasco deja vacante el sillón municipal, que, según la norma, debería ser ocupado por el teniente alcalde Richard Cortez Melgarejo, quien se encuentra suspendido tras difundirse un video en marzo de este año donde se le observa recibiendo 5 mil soles en una reunión privada, hecho que originó una investigación por presunta corrupción.

Actualmente, el distrito de Chorrillos enfrenta un panorama de incertidumbre administrativa, debido a que ahora el Concejo Municipal deberá decidir quién asumirá temporalmente la alcaldía hasta que se emita una resolución definitiva sobre la suspensión de Cortez Melgarejo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO