El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una demanda competencial contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional (TC), luego de que este último ordenara la inscripción del partido Unidad Popular para las elecciones. La acción legal, aprobada por unanimidad por el pleno del organismo electoral, busca que el TC defina con claridad los límites de competencia entre ambas instituciones.

Vea también: Puente Piedra: Sereno fue baleado en persecución tras intentar frustrar robo de carro

El procurador del JNE, Ronald Ángulo, argumenta que el caso de Unidad Popular se está basando en una norma derogada. Según lo indicado, el TC dispone de un plazo de diez días para calificar la admisibilidad de esta demanda competencial y resolver este conflicto institucional.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO