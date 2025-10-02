El presidente del JNE, Roberto Burneo, solicitó al Congreso el financiamiento completo para los procesos electorales del próximo año, durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto donde detalló la realización de dos mega eventos. El magistrado advirtió que de no cubrirse esta brecha presupuestal se pondría en riesgo la transparencia y legitimidad de los comicios generales y regionales/municipales programados para el 2026, los cuales requieren recursos suficientes para garantizar su normal desarrollo.

Burneo recordó que el año 2026 concentrará elecciones en centros poblados a nivel nacional, además de los dos procesos principales, lo que representa una carga logística y financiera para el organismo electoral. El pedido busca asegurar la confianza ciudadana en el sistema, ya que un recorte afectaría directamente la capacidad del JNE para implementar todas las medidas de seguridad e integridad que exige un proceso democrático de esta magnitud.

