La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluará este viernes la suspensión temporal de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por un plazo de seis meses. La audiencia, que analizará la propuesta de la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, se da en el marco de un procedimiento disciplinario ordinario, el cual se inició por presuntas faltas graves al no acatar una resolución administrativa.

Esta decisión busca apartarla de sus cargos como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación. El proceso contra Espinoza se fundamenta en la presunta infracción a la Ley de la Carrera Fiscal al no ejecutar la resolución del 12 de junio, la cual disponía la reposición e reincorporación de Patricia Benavides.

