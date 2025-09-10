Gino Ríos continuará al frente de la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) luego de recibir el respaldo mayoritario de sus integrantes, quienes rechazaron seis solicitudes de vacancia presentadas en su contra en relación con una condena por maltrato psicológico hacia su pareja. La votación fue de manera interna, de la cual Ríos se inhibió de participar para evitar cualquier conflicto de intereses.

Esta misma se saldó con cuatro votos a favor de declarar infundadas las solicitudes y solamente dos en contra, lo que le permite mantenerse en el cargo. La decisión se produce pese a que el presidente del organismo cuenta con una sentencia judicial firme por violencia psicológica.

