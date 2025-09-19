La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió suspender por el lapso de seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta decisión se da a conocer horas después de llevarse a cabo la audiencia a la que había sido citada la titular del Ministerio Público para brindar sus descargos, pero que no acudió.

Vea también: Canciller Elmer Schialer defiende el nuevo viaje de la presidenta Dina Boluarte

En aquella diligencia, de los siete magistrados solo estuvo ausente Francisco Távara, quien -según Perú21- fue excluido de los procesos que impliquen a la máxima autoridad de la Fiscalía.

La JNJ había notificado a Delia Espinoza, a quien le abrieron un proceso disciplinario por no acatar la restitución de la fiscal suprema Patricia Benavides, en sus domicilios declarados en La Molina y Miraflores, para que acuda a la citación.

Sin embargo, la fiscal de la Nación había convocado a una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público para reclamar que de manera ilegal la quieren destituir.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO