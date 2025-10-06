Joana desafió a su familia y apostó por Valeriano, un hombre humilde que, según ella, nunca valoró su amor. Tras 15 años de matrimonio y seis hijos, la historia de este romance prohibido terminó con una infidelidad confirmada por fotos, un golpe que Joana no pudo perdonar. Ahora, mientras ambos buscan el divorcio, Fátima, la hija mayor, llega con una revelación que podría cambiarlo todo.

La batalla legal por el divorcio no es lo único que preocupa a Joana; ella exige que Valeriano, ausente durante años, asuma su rol de padre. Fátima, por su parte, promete decirle a su madre lo que Valeriano nunca se atrevió a confesar. ¿Logrará Joana justicia, o el pasado volverá a herirla?

