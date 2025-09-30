La polémica volvió a encenderse. Johana Cubillas, hija de Teófilo “Nene” Cubillas, acusó públicamente a Macarena Vélez de ser cómplice de las acciones de Juan Ichazo, padre de sus hijos, a quien señala por incumplir con el pago de la pensión de alimentos.

En declaraciones difundidas a través de redes sociales, Cubillas expresó su indignación y apuntó directamente contra Vélez, a quien calificó de “alcahueta” del argentino.

“Lo que me indigna de Macarena y la tagueo porque tengo pruebas de lo que digo es que ella es la alcahueta de Juan y con eso perjudica a mis hijos”, precisó.

“Es cómplice y perjudica a mis hijos”

Lo que más habría indignado a Cubillas es que, según asegura, los ingresos laborales de Ichazo no ingresarían a sus propias cuentas bancarias, sino a las de Vélez. Esta situación —explica— le impide demostrar los verdaderos montos que percibe su expareja y, en consecuencia, exigir una pensión justa para sus hijos.

“Ella pone sus cuentas para que a Juan le depositen sus ingresos y con eso yo no pueda demostrar nada al momento de pedirle la pensión de alimentos. Esta mujer, a la que muchos defienden y que siempre se pinta como víctima, es cómplice de las bajezas del papá de mis hijos para no cumplir con sus responsabilidades como debería ser”, declaró.

Pruebas en mano

Johan Cubillas sostuvo que recibió documentos que comprobarían sus afirmaciones: “Yo me entero de que todos los depósitos del trabajo de Juan lo estaban haciendo en la cuenta de Macarena. Me llegaron las pruebas y sí fue como que no puedo creerlo. Por eso se rompe también mi relación con ella. Esta tipa chocó directamente con los derechos de mis hijos”.

La hija del ‘Nene’ Cubillas aseguró que su vínculo con Vélez se quebró por completo tras enterarse de esta situación y agregó que la modelo “se victimiza mucho siempre. Ella es la mosquita muerta”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO