Por la parte de Juan Ichanzo asegura que la nena Cubillas lo amenaza con extraditarlo y enviarlo preso de no regularizar su situación migratoria en el país.

“Si me amenaza con extraditarme y meterme preso significa que no le interesa sus hijos, soy el papá de sus hijos… No me voy a meter en su nueva pareja, le deseo lo mejor del mundo, que se enamore y que sea feliz”, comentó el argentino.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO