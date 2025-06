Luego de manifestar públicamente su molestia por la presentación de Macarena Vélez a sus hijos, Johana Cubillas reveló que decidió escribirle a la exchica reality para explicarle su posición desde un enfoque humano y maternal. También le pidió que no exponga a sus menores en redes sociales.

“Ayer le escribí, para que me entienda más que nada como ser humano que se preocupa por sus hijos y por su bienestar emocional. Le dije la verdad, que no me parece que hayan tenido que exponerlos a conocerla en este momento, porque lo que debería priorizar el papá es afianzar el vínculo con sus hijos, que tenga bastante cuidado con ellos, que no los exponga”, reveló.

Según contó Johana Cubillas, la situación que más le dolió fue la forma en que los niños fueron devueltos a casa. “Lo que más me ha molestado, aparte de que han pasado totalmente por encima de lo que pedí, es que al momento de dejarlos en mi casa, los han dejado tirados a la espalda. A mi hijo chiquito dormido y al otro con la nana. Ni siquiera han tenido la decencia de dejarlos en la puerta de mi casa”, relató con indignación.

¿Qué dijo Macarena Vélez a Johana Cubillas?

En su conversación con Macarena Vélez, la chica reality le respondió con un mensaje conciliador. “Me dijo que sí, que ella simplemente quería pasar buenos momentos con los chicos y que esa era su finalidad. Le respondí que por favor no vuelva a hacer eso. Si los buscan en la puerta de mi casa, tienen que dejarlos en la puerta”, contó Johana Cubillas.

Acusa a Juan Ichazo de no respetar los acuerdos

Cubillas confesó sentirse frustrada ante la falta de diálogo con su expareja, Juan Ichazo, a quien acusa de no considerar el estado emocional de los niños. “Juan no me entiende, es como hablar con una pared. Tal vez ella entiende mejor que lo que yo busco es cuidar la integridad de mis hijos, que no los pueden estar exponiendo en redes sociales, que no es un buen momento para que se conozcan”.

