El viaje romántico de Juan Ichazo y Macarena Vélez a Argentina desató una fuerte reacción de Johana Cubillas, expareja del argentino y madre de sus hijos. La hija del recordado “Nene” Cubillas acusó al empresario de ser un padre ausente, que gasta en viajes y lujos mientras incumple con la manutención de los pequeños.

Según reveló, Ichazo mantiene una pensión mínima e incluso, en una ocasión, fue su madre quien terminó cubriendo los gastos. Para Cubillas, el comportamiento del padre de sus hijos no solo refleja irresponsabilidad, sino también una falta de respeto hacia los niños y hacia ella como madre.

Las críticas también alcanzaron a Macarena Vélez. Johana cuestionó la falta de interés de la modelo en que su pareja cumpla un rol activo como padre, señalando que ambos llevan una vida de viajes y diversión mientras sus hijos no reciben el apoyo que merecen.

La pensión de alimentos

Cubillas detalló que Ichazo rara vez comparte tiempo con sus hijos, pese a la vida social activa que lleva junto a Vélez. “Nosotros estuvimos en Argentina también, pasó muy poco tiempo con los chicos. Pensé que iba a sacar mucho más a mis hijos. Como todo el día sale a todos lados, a comer, viajar y todo, pensé que con mis hijos iba a ser igual, pero la verdad es que cero”, expresó indignada.

La influencer también relató que incluso la abuela paterna terminó asumiendo la manutención. “La pensión me la tuvo que pagar la mamá. Todos los meses es un escándalo para que me pase la plata. (…) Se había tirado no sé cuánta plata en comprar ropa para la nieve, pero no tenía plata para pasarme a mí para sus hijos. Yo tuve que hablar con la mamá y ella me dijo: ‘No te preocupes, después yo arreglo con Juan’, y ella me da la plata en efectivo”, agregó.

Contra Macarena Vélez

Las críticas de Johana no se limitaron a Ichazo. La hija de Teófilo Cubillas lanzó un fuerte mensaje a Macarena Vélez, a quien acusó de no preocuparse por la relación del argentino con sus hijos. “Si estás con alguien que tiene hijos y puedes aportar a que esté más tiempo con ellos, eso haría una mujer que realmente ama al hombre con sus hijos, pero si a ella tampoco le importa eso, tampoco me importa su vida”, manifestó.

Cubillas aseguró que intentó llevar una relación cordial con Vélez, pero sus expectativas no se cumplieron. “Yo pensé en su momento que si yo tenía una buena relación con ella, como Juan la había metido como sea, pero la realidad es que no, siguen haciendo su vida como si mis hijos no existieran”, sentenció.

