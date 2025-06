Johana Cubillas expresó su molestia contra Juan Ichazo, su expareja, por presionar para que sus hijos conozcan a su actual pareja, Macarena Vélez. La hija del ‘Nene’ Cubillas aseguró que el tema ha generado tensión entre ambos y que incluso su hijo menor le pidió a Ichazo no conocer a la modelo.

La empresaria relató que, tras la celebración del Día del Padre en el colegio, su hijo llegó emocionado por una salida con su papá, pero le confesó que también estaría presente Vélez. Cubillas subrayó que esto va en contra de lo acordado en la conciliación y cuestionó que Ichazo, quien ve poco a sus hijos, insista en introducir a una tercera persona en la vida de los pequeños.

Cubillas enfatizó que sus hijos son muy pequeños para procesar la situación y que la psicóloga del colegio ha recomendado no presentarles nuevas parejas. “La que se banca todo soy yo, la que ve sufrir a sus hijos soy yo”, lamentó, pidiendo a Ichazo priorizar el fortalecimiento del vínculo paterno antes de involucrar a terceros.

“Estoy harta de esta situación”

En sus declaraciones, Johanna Cubillas fue enfática al señalar que la insistencia de Ichazo ha deteriorado la relación entre ambos. “Él quiere a toda costa presentarle a su pareja actual a mis hijos y ya mi hijo menor le dijo en reiteradas ocasiones que no quería conocerla”, afirmó, manifestando su hartazgo ante la presión ejercida sobre los niños.

Cubillas también cuestionó que Ichazo, pese a ver a sus hijos solo una o dos veces por semana, priorice la presencia de Vélez en lugar de fortalecer el lazo con los pequeños. “Me parece bajísimo, estoy harta ya de esta situación”, sentenció.

Recomendación profesional ignorada

La empresaria recalcó que la psicóloga del colegio fue clara al advertir que no es el momento adecuado para que los niños conozcan a nuevas parejas, algo que Ichazo conoce pero ha decidido ignorar. “Mis hijos son chiquitos, no procesan nada, no tienen idea de nada y de la nada meter a una tercera persona… me parece una locura”, expresó.

Finalmente, Cubillas remarcó que su prioridad es el bienestar emocional de sus hijos y pidió a Ichazo actuar con inteligencia y sensibilidad. “Nadie le dice que él no vea su vida, que él no sea feliz, pero si solamente ves a tu hijo una o dos veces a la semana, lo más inteligente es fortalecer ese vínculo”, concluyó.

Fuente: Panamericana TV

