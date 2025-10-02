Johana Cubillas volvió a encender la polémica al confesar que se arrepiente profundamente de no haber hecho caso a Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, quien en su momento le advirtió sobre el comportamiento de Macarena Vélez.

La hija del ‘Nene’ Cubillas señaló que su amistad con la expareja del esposo de Alejandra Baigorria le permitió conocer detalles de los conflictos pasados de la exchica reality.

“Ella no es ninguna víctima de nada, esa chica es bien grande y yo ahora entiendo por qué ha tenido problemas con todas las parejas de sus exnovios. No es la primera vez, porque con la mamá de la hija de Said tuvo el mismo problema y me lo advirtió, y me dijo. Y yo, por boba, no le hice caso. (Aleska) es mi amiga de toda la vida y me arrepiento en el alma de no haberle hecho caso ”, expresó.

Críticas pasadas

En medio de esta controversia, Macarena Vélez se presentó en el programa de Janet Barboza, donde fue sorprendida cuando la conductora recordó los duros calificativos que en el pasado le lanzó Johana Cubillas, tras el ampay que protagonizó junto a Juan Ichazo.

La conductora fue directa y le recordó que la madre de los hijos de su actual pareja la acusó de “mala influencia” y de tener problemas con el alcohol. “Decía que ustedes dejaban a los hijos en la calle, a la espalda, que no los dejaban en la puerta de la casa. Te acusó de todo”, mencionó.

Ante ello, Vélez prefirió mantener la calma y se limitó a señalar que siempre respetará a los hijos de su pareja.

