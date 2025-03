Johana Cubillas se pronunció en sus redes sociales luego de su enfrentamiento público con Juan Ichazo, el padre de sus hijos. La influencer aseguró que ya no dará más declaraciones a la prensa sobre el tema y pidió perdón por el “show horrible” que protagonizó con su ex, con quien aún no ha conciliado.

“Me hago cargo de todo esto que viene pasando y es un espanto para mí como mamá, para mi salud mental y en consiguiente para mis hijos. No me llamen más de ningún lado porque no voy a volver a declarar nunca más sobre el padre de mis hijos, con el cual espero llegar a un acuerdo cuanto antes y podamos conciliar y divorciarnos lo antes posible”, anunció Johana Cubillas.

Asimismo, calificó como un “show horrible todo esto que viene pasando”. “Esto no va para nada conmigo y a mis seguidores, familia y amigos les pido disculpas por tener que soplarse todas estas estupideces y bajezas. Gracias igual por el apoyo y respaldo de muchos de ustedes, los quiero y leo cada uno de sus consejos con amor y los voy a tener muy presentes de ahora en adelante”, agregó.

Johana Cubillas y Juan Ichazo en ‘Magaly TV, la firme’

Como se recuerda, en el último programa de ‘Magaly TV, la firme’, Johana Cubillas tuvo un fuerte enfrentamiento con el padre de sus hijos, Juan Ichazo. La influencer acusó a su ex de amenazarla con publicar videos de sus ataques de pánico y de no cumplir como se debe con sus hijos. Al final, quedaron en ponerse de acuerdo para firmar una conciliación.

