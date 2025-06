Cuando le preguntaron a Johanna sobre la denuncia en donde decía que Edwin era alcohólico, ella dijo que si lo era por que tomaba dos veces al mes y cuando lo hacía, era muy ruidoso y no la dejaba dormir. Estas declaraciones causaron revuelo porque no se entiende muy bien el término “alcohólico”, además de manchar la reputación del doctor Edwin Tapia.

Vea también: “Él descargó Tinder en su celular y culpó a su amigo” comenta Johanna sobre Edwin

Ahora, lo único que pide Edwin es que se le brinde la educación correspondiente a su hija. Él, se siente preocupado porque cuando se acerca a preguntar por su niña al colegio, nadie la conoce y no está matriculada. También pide que pueda ver a su hija pronto, si bien no tienen una denuncia de por medio que le impida verla, su exesposa no lo permite. Llega el Dr. Roberto Miranda para pactar un acuerdo mutuo.

