Johanna San Miguel vuelve a ‘EEG’ y le saca pica a Katia Palma al calificarla de “pésima copia”, un enfrentamiento que Magaly Medina revela en su programa y que estalló cuando la invitada fue presentada en el reality. San Miguel, dirigiéndose directamente a Palma, quien actualmente conduce el espacio, sentenció que “nunca se deja solo a tu equipo”, sugiriendo que la reemplazante no es tan importante, lo que generó una tensión inmediata en el set. Palma, por su parte, respondió afirmando que le parecía de mal gusto que una invitada no saludara a la conductora, negando así haber reemplazado a alguien.

Este cruce verbal, que se viralizó rápidamente, deja al descubierto la pugna por el espacio en la conducción, donde Johanna San Miguel cuestiona el lugar de Katia Palma en ‘Esto es Guerra‘. La afirmación de Palma de no haber reemplazado a nadie choca con las indirectas de San Miguel, creando un drama que trasciende la pantalla y enciende el debate entre los seguidores de ambas figuras del espectáculo.

