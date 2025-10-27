John Kelvin es captado en cariñitos con Alexa Samame, la chiclayana que, según Magaly Medina, demostraría un claro “afán” por liderar el club de fans de cualquier cumbiambero. La ‘Urraca‘ observó la mirada de admiración que la joven dirige al cantante, un gesto que, en su análisis, parece buscar notoriedad más que un romance genuino.

El estado del cantante, sin embargo, genera preocupación, ya que Magaly Medina recordó el reciente incidente donde fue sacado de un local en estado “calamitoso”. La conductora argumentó que, mientras una persona no reconozca que tiene un problema real con el alcohol, toda su vida será una negación que le impedirá recuperarse.

