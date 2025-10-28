John Kelvin rompió su silencio luego de que se difundieran imágenes en las que aparece tambaleándose y siendo retirado de un local nocturno en San Martín de Porres. El cantante negó haber estado en estado de ebriedad y aseguró que todo fue producto del cansancio.

“No, yo estaba cansado. Había trabajado todo el día y no dormí nada, ni siquiera almorcé, y me ganó el sueño. Me quedé dormido un rato”, explicó. “Siempre he cabeceado, yo soy dormilón. Mis sueños no son constantes y me cuesta mucho dormir porque soy bohemio, y mi trabajo es de noche”, agregó.

Magaly Medina responde a las excusas del cantante

Tras escuchar las declaraciones de John Kelvin, Magaly Medina criticó su intento de justificar lo ocurrido y le pidió asumir responsabilidad por su comportamiento. “Algunas personas no reconocen lo mal que están, no pueden hacerlo. (…) Mientras una persona no reconozca que está mal, que tiene un real problema con el alcohol, entonces toda su vida será una negación de lo que está pasando y jamás podrá recuperarse”, señaló.

La periodista también lo exhortó a buscar ayuda profesional. “Todos lo vimos. No puedes subestimar a tu público, John Kelvin, y esto algo que creo que en cualquier terapia te aconsejan. Empieza por reconocer cuál es el problema que tienes, en ese momento habrás dado un gran paso hacia la sanación, es la única forma”, agregó.

Las imágenes que desataron la polémica

La semana pasada, ‘Magaly TV, la firme’ difundió un video donde se observa a John Kelvin dentro de un local en evidente estado de ebriedad, apoyándose en la pared para no caer. En las imágenes, el cumbiambero reclama por haber sido retirado del lugar: “Nunca me han botado, no. (…) Me han sacado, normal, no hay problema, no importa. No me interesa, yo me río”, se le escucha decir.

