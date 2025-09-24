El fiscal José Domingo Pérez afirmó durante el juicio oral contra Susana Villarán que el directivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, asistirá al juicio, donde confirmará que José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima, solicitó dinero para la campaña revocatoria en su contra. El fiscal precisó, citando el testimonio de Barata, que Castro se presentó a las oficinas de la constructora en el primer trimestre del 2013 para realizar dicho pedido.

Vea también: Científicos planean destruir un asteroide que amenaza con impactar la Luna

Según esta versión, que la fiscalía presenta como clave para demostrar el supuesto financiamiento ilegal, Villarán habría llamado al ejecutivo agradeciendo el apoyo. Posteriormente, según la exposición del representante del Ministerio Público, se acordó que el monto de dos millones de dólares sería pagado en Brasil para evitar dejar rastros en el sistema financiero peruano.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO