El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, denunció ser víctima de hostigamiento laboral por parte del Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, alegando que sus recientes declaraciones y posturas representan una presión directa contra sus investigaciones en procesos de alto perfil. Pérez manifestó que las acciones del sucesor interino de Delia Espinoza trascienden las diferencias funcionales.

Vea también: Ministro Jorge Montero descarta nuevo salvataje financiero para Petroperú

Esto último configuraría un ambiente hostil que amenaza la independencia de los fiscales que componen los equipos especiales, afectando el curso normal de casos emblemáticos que requieren total autonomía. Gálvez fue noticia durante los últimos días tras remover a varios fiscales que estaban en el curso de investigaciones contra altos funcionarios.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO