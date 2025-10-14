José Jeri advierte a la delincuencia que el gobierno actuará con mayor firmeza si persisten los actos delictivos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Durante su mensaje, el presidente dirigió palabras directas a los grupos criminales y aseguró que las fuerzas del orden ingresarán con decisión a los penales, en caso de que la violencia y el sicariato continúen afectando a la población. Su tono enérgico buscó reafirmar el compromiso del Ejecutivo con la lucha contra el crimen.

El analista Enzo Elguera destacó que el discurso del mandatario envía una señal de autoridad en un contexto de creciente inseguridad. Según indicó, la ciudadanía valorará las acciones efectivas que se realicen, pero también juzgará con severidad cualquier error, lo que convierte la gestión de José Jeri en una prueba clave frente a la expectativa nacional.

