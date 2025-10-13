El presidente José Jerí se reunió con gremios de transportistas y prometió crear una unidad especializada contra la extorsión en un plazo de 15 días, respondiendo así a la crisis de inseguridad que afecta particularmente a este sector. Durante el encuentro, donde también se acordó destinar el presupuesto necesario para esta medida, los representantes del gremio decidieron cancelar el paro programado para el 15 de octubre, considerando que mantienen una “plena conversación” con el nuevo gobierno.

Vea también: Autoridades tienen hasta HOY para renunciar a sus cargos y postular a las elecciones

El mandatario demostró su enfoque en seguridad al liderar personalmente operativos simultáneos en los penales de Ancón 1, Lurigancho y El Milagro, donde se incautaron celulares, drogas y armas punzocortantes. Estas acciones, realizadas junto al viceministro de Justicia y el comandante general de la Policía, coincidieron con la visita de Renzo Reinoso, quien solicitó investigar la detención del hombre armado en un evento del alcalde López Aliaga, aunque pidió cautela ante posibles especulaciones.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO