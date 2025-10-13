El equipo ministerial que se está formando priorizará la proactividad y el trabajo en territorio, según anunció el presidente, José Jerí y reconciliación, que busca implementar un modelo de gestión alejado de los escritorios. Este gabinete, que se define como operativo y cercano a la ciudadanía, enfrentará tres urgencias nacionales específicas que fueron identificadas como críticas para esta etapa, las cuales incluyen combatir la delincuencia de manera efectiva y preparar el proceso electoral transparente que el país demanda, además de reactivar la economía familiar que se encuentra afectada por la inseguridad y la desaceleración.

El gobierno confirmó la instalación de una nueva jornada de diálogo en el Acuerdo Nacional para este lunes a las 10:00 a.m., un espacio técnico que recogerá los planteamientos de las regiones sobre inversiones en curso y otros temas prioritarios. Esta convocatoria, que busca construir consensos frente a la actual coyuntura que vive el país.

