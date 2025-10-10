José Jerí se convierte en un presidente que rompe los moldes históricos tradicionales del liderazgo en el Perú, al asumir el cargo sin estar casado, sin hijos y definiéndose como católico, un perfil familiar atípico. El nuevo mandatario, quien mantiene una relación de pareja, construyó su carrera desde la militancia en el partido Somos Perú, donde ocupó diversos cargos internos como secretario Nacional de Juventudes. Su formación de abogado por la Universidad Federico Villarreal y su maestría en gestión pública cimentaron una trayectoria técnica que incluye experiencia en la procuraduría del Gobierno Regional de Áncash.

El presidente Jerí llega al cargo máximo sin haber logrado una elección directa por voto popular, ya que ingresó al Congreso en el 2021 como accesitario de Martín Vizcarra, quien fue inhabilitado antes de asumir. Su ascenso político continuó al ser elegido presidente del Parlamento para el periodo 2025-2026, una posición que, conforme al artículo 115 de la Constitución, lo catapultó a la presidencia interina tras la vacancia de Dina Boluarte.

