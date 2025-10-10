José Jerí juramentó la madrugada de este viernes, 10 de octubre, como nuevo presidente del Perú, luego que el Pleno del Congreso aprobara vacar a Dina Boluarte como jefa de Estado.

Tras la decisión legislativa, se presentó una moción de censura contra la Mesa Directiva presidida por el congresista por Somos Perú, pero este no logró los votos necesarios para ser llevado al debate.

De esta manera, José Jerí estará a la cabeza del Ejecutivo de manera transitoria hasta mediados del 2026, ya que no podrá anunciar un adelanto de elecciones presidenciales, debido a que recientemente, Boluarte lo hizo oficialmente.

