José Jerí llega al cuarto día de gobierno sin Gabinete Ministerial, incumpliendo plazos constitucionales que exigen refrendo ministerial para decisiones oficiales. El artículo 120 de la Constitución, que establece la imposibilidad de actuar formalmente sin ministros designados, mantiene paralizada la capacidad ejecutiva del nuevo gobierno.

La juramentación del gabinete se especula para las 3:00 p.m., aunque la Presidencia no ha confirmado oficialmente esta información en sus canales digitales. La urgencia aumenta con el Acuerdo Nacional convocado para las 4:00 p.m., evento que requiere participación ministerial plena según el protocolo establecido, mientras periodistas vigilan Palacio de Gobierno sin obtener declaraciones sobre los 19 nombres pendientes de designación.

