José Jerí llegó a Palacio de Gobierno tras asumir la presidencia en un operativo que incluyó un fuerte contingente policial y vehículos oficiales que abrieron camino hacia la Plaza Mayor. El mandatario de 38 años, quien se convierte en uno de los presidentes más jóvenes de la historia peruana, realizó un inesperado movimiento táctico al salir brevemente por la puerta principal de su edificio y luego ingresar rápidamente al auto oficial cuando la prensa se aproximaba.

Desde la ventana trasera del vehículo oficial negro, Jerí saludó con la mano derecha a los simpatizantes congregados en la Plaza de Armas, dándose su primer baño de popularidad como presidente ante la expectativa ciudadana. El trayecto, que inicialmente parecía evitar declaraciones a los periodistas, culminó con el ingreso a la sede de gobierno bajo un dispositivo de seguridad que incluyó patrullas delanteras y vehículos blancos de resguardo.

