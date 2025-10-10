El nuevo presidente José Jerí incumplió una promesa pública que realizó de manera expresa al medio de prensa El Comercio, donde aseguró que no aceptaría asumir la presidencia en caso de una sucesión constitucional. A pesar de aquella afirmación categórica, que buscaba descartar cualquier ambición personal sobre el cargo, Jerí juró este mismo día como el nuevo jefe de Estado, tras la vacancia de Dina Boluarte.

La sucesión se rige por el artículo 115 de la Constitución, un mecanismo que el propio Jerí conocía cuando declaró que no lo aceptaría. Su juramento en el cargo, que se realizó en horas de la madrugada, consolida una transición de poder que muchos sectores ven con escepticismo debido a esta contradicción fundamental.

