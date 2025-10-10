José Jerí se integra al tridente de los presidentes más jóvenes de la historia republicana del Perú, un grupo de elite donde ahora también se reconoce la temprana edad de Felipe Santiago Salaverry. Con 38 años, Jerí es superado en juventud por Alan García, quien inició su primer gobierno a los 36 años, y de manera abrumadora por Salaverry, quien asumió el mando del país con apenas 28 años, un dato que no se tenía mapeado previamente. Este hallazgo histórico reordena completamente la clasificación de los mandatarios que llegaron al poder en la flor de su edad, situando a Salaverry como el caso más precoz.

Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven, gobernó el Perú durante el período 1835-1836, una gestión que se extendió por aproximadamente un año en un contexto de profunda inestabilidad política nacional. Su gobierno, aunque breve, queda inscrito en los anales de la historia como un experimento de liderazgo juvenil en una república aún en formación.

