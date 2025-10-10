En cumplimiento con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política, el titular del parlamento, José Jerí Oré, juró como presidente de la República. En su discurso ante el Congreso, pidió disculpas por los errores cometidos y señaló que su gestión le declarará la guerra a la delincuencia.

“Si hay que aprender de alguien es de Grau, hay que ser dignos y saber pedir perdón por los errores que hemos cometido. A todos ellos, las disculpas del caso y una promesa: la de comenzar a construir y sentar las bases de un país que permita justamente generar una reconciliación entre todos los peruanos, debemos sembrar esas bases el día de hoy”, indicó.

Asimismo, sobre el avance de la criminalidad, señaló: “Tenemos que tomar acciones inmediatas. El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana, el principal enemigo está afuera en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia”.

