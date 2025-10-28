Jossmery Toledo asiste al tono fichazo de un empresario en Brasil, un viaje que asegura haber financiado con sus millas acumuladas. Magaly Medina fue quien reveló en su programa que la modelo, quien ahora actúa como una ‘embajadora’, fue invitada por un organizador de eventos a una super fiesta en Sao Paulo. El evento, que contó con alfombra roja, se distinguió porque las torres de bebida se hacían de etiqueta azul, un detalle de lujo que destacó la propia Toledo, quien además enfatizó que el champán corría sin parar.

La modelo, intentando anticiparse a las críticas, pidió al público que no sea “malpensado” respecto a cómo logró su participación en este exclusivo encuentro. Ella narró los pormenores de la celebración, la cual describió como un cumpleaños de alto nivel al que asistió en Brasil.

